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Леклер — о сравнении с Алонсо: лично я не вижу себя в Формуле-1 в 43 года

Леклер — о сравнении с Алонсо: лично я не вижу себя в Формуле-1 в 43 года
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер дал комментарий по поводу пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Фернандо — один из самых талантливых гонщиков на трассе, он заслужил свое место в Формуле-1. Но также есть и много молодых пилотов, которые заслуживают своего шанса. Вопрос, кто должен находиться на решётке, — очень непростой и однозначного ответа нет. Однако лично я не вижу себя в Формуле-1 в 43 года, как бы мне этого не хотелось. Я хочу попробовать себя в других категориях, включая гонку «24 часа Ле-Мана», — приводит слова Леклера Tuttosport.

Ранее анализ четырёх квалификационных сессий, проведённых на данный момент в сезоне-2024 Формулы-1, показал, какой гонщик больше всего уступает своему напарнику по команде в чистой скорости.

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