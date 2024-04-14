Фамен: машина «Альпин» — результат работы прежнего руководства

Глава «Альпин» Бруно Фамен заявил, что нынешние проблемы команды отчасти связаны с решениями предыдущего руководства.

«Машина, которая у нас сейчас есть это результат работы предыдущего руководства. Однако значение имеет то, что мы делаем сейчас. И я доволен тем, что мы делаем. Очевидно, путь предстоит неблизкий, нам есть над чем работать», — приводит слова Фамена официальный сайт Формулы-1.

Напомним, в настоящий момент «Альпин» занимает последнее место в Кубке конструкторов, за четыре этапа французский коллектив не смог набрать ни одного очка.

Ранее в интервью Фамен оценил вероятность потери пилотов «Альпин», французов Пьера Гасли и Эстебана Окона.

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