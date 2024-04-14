Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фамен: машина «Альпин» — результат работы прежнего руководства

Фамен: машина «Альпин» — результат работы прежнего руководства
Комментарии

Глава «Альпин» Бруно Фамен заявил, что нынешние проблемы команды отчасти связаны с решениями предыдущего руководства.

«Машина, которая у нас сейчас есть это результат работы предыдущего руководства. Однако значение имеет то, что мы делаем сейчас. И я доволен тем, что мы делаем. Очевидно, путь предстоит неблизкий, нам есть над чем работать», — приводит слова Фамена официальный сайт Формулы-1.

Напомним, в настоящий момент «Альпин» занимает последнее место в Кубке конструкторов, за четыре этапа французский коллектив не смог набрать ни одного очка.

Ранее в интервью Фамен оценил вероятность потери пилотов «Альпин», французов Пьера Гасли и Эстебана Окона.

Материалы по теме
Глава «Альпин» оценил вероятность потери Гасли и Окона

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android