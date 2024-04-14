«Они оба чувствительны к этому». Ньюи назвал общее качество Ферстаппена и Феттеля

Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи высказался о- важности коммуникации с пилотами во время работы, вспомнив несколько примеров.

«Обратная связь от всех пилотов, с которыми мне довелось поработать, была очень важна. Зачастую у разных пилотов чувствительность к разным областям.

К примеру, у Себастьяна Феттеля и Макса есть общая черта – они оба чувствительны в работе с шинами. Другие, как Марк Уэббер, например, были чувствительны к аэродинамическим изменениям. То же касается и Макса. Некоторые более чувствительны к изменению характеристик двигателя.

Вы получаете отзывы от разных пилотов, а затем складываете всё воедино. Теоритически со всеми датчиками в машине и инструментами моделирования нам не нужна обратная связь, но это не так, поскольку человек является регулятором», — приводит слова Ньюи издание Racingnews365.