Женщина, обвинившая Кристиана Хорнера, на этой неделе будет допрошена следователями

Женщина, оказавшаяся в центре скандала с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером, на этой неделе снова будет допрошена следователями.

Её повторно допросят в рамках апелляции, рассматриваемой после того, как её изначальная жалоба на Хорнера была отклонена.

«Никто не хочет, чтобы дело затягивалось дольше, чем нужно. «Ред Булл» ясно дал понять, что после завершения апелляции они готовы быть полностью прозрачными. Они не хотят делать ничего, что поставит под угрозу процесс расследования.

Однако начальство вряд ли опубликует полный отчёт о скандале, поскольку обе стороны подписали соглашения о конфиденциальности. Женщина отдельно подала жалобу на Хорнера в руководящий орган спорта, ФИА», — приводит слова источника из Формулы-1 The Sun.