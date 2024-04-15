Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ален Прост: переход Хэмилтона хорош для Формулы-1, но спорен для «Феррари»

Ален Прост: переход Хэмилтона хорош для Формулы-1, но спорен для «Феррари»
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира француз Ален Прост высказался о переходе звёздного британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари».

«Я могу понять его решение. «Мерседес» не выигрывает гонки два года, у них проблемы, и, учитывая его возраст, я понимаю вопрос: «Окей, почему не попытаться сделать это?» Я не думаю, что он мог перейти в «Ред Булл», по крайнее мере, с Максом Ферстаппеном. Но можно перейти в «Феррари», к тому же, правила изменятся в 2026 году, и у него будет год, чтобы адаптироваться.

В 2026 году ему будет 42 года, если не 43, и это может быть уже другая история. Вопрос, хорошее ли это решение, и этот вопрос можно задать «Феррари». У вас может быть мнение об этом, но через год ваше восприятие может измениться, ведь он станет старше. Вопрос, будет ли у него мотивация. Но это хорошо для спорта, все будут смотреть», — приводит слова Проста Sports Illustrated.

Материалы по теме
Обозреватель Ф-1 рассказал, что в «Ред Булл» отказали обратившимся Хэмилтону и Алонсо
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android