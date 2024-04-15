Гонка NASCAR Cup Series завершилась столкновением на финише второго овертайма

На овале Texas Motor Speedway состоялся девятый этап регулярного сезона NASCAR Cup Series 2024 года, и победу в нём одержал пилот Hendrick Motorsports Чейз Эллиотт. Решающим моментом гонки стал второй овертайм, который завершился аварией на финишной прямой.

Гонка Autotrader EchoPark Automotive 400 завершилась целой серией жёлтых флагов. За два круга до финиша в погоне за лидировавшим в гонке Эллиоттом развернуло Денни Хэмлина. Заезд перешёл в режим овертайма, однако в нём ещё до белого флага попал аварию Каз Грала.

Во втором овертайме Эллиотт оторвался от преследователей и первым принял клетчатый флаг, а вот позади него Уильям Байрон развернул Росса Честейна и прорвался в итоге на второе место. Третьим классифицирован Брэд Кезеловски, за ним расположились Тайлер Реддик и Даниэль Суарес, а Честейн занял в конце концов лишь 32-е место.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

NASCAR Cup Series. Autotrader EchoPark Automotive 400, Техас (топ-10):

1. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 276 кругов.

2. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0,6 сек.

3. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +0,6.

4. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +0,9.

5. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») +1,4.

6. Чейз Бриско (Stewart-Haas Racing / «Форд») +2,0.

7. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +2,3.

8. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +2,7.

9. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») +3,1.

10. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») +3,3.

Напомним, что два пилота уже гарантировали себе места среди 16 участников плей-офф, ещё четверо гонщиков формально не попали в число финалистов, но одержали по одной победе. Тем временем в борьбе за остальные места Чейз Бриско смог прорваться в топ-16 общего зачёта и выбить оттуда двукратного чемпиона Кайла Буша.

Борьба за места в топ-16 NASCAR Cup Series:

1. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — три победы.

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — две победы.

3. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в Лас-Вегасе.

4. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в Техасе.

5. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — победа в Финиксе.

6. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») — победа в Атланте.

7. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 318 очков.

8. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 280.

9. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 278.

10. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 269.

11. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 255.

12. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 247.

13. Чейз Бриско (Stewart-Haas Racing / «Форд») — 231.

14. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 228.

15. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 226.

16. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 217.

17. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 217.

18. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 226.

19. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») — 176.

20. Джон Хантер Немечек (Legacy Motor Club / «Тойота») — 160.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка GEICO 500 — пройдёт 21 апреля на овале «Талладега Суперспидвей».