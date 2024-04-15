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«Он кое-что знает». Де ла Роса — о решении Алонсо продлить контракт с «Астон Мартин»

«Он кое-что знает». Де ла Роса — о решении Алонсо продлить контракт с «Астон Мартин»
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса прокомментировал новый контракт команды с испанским гонщиком Фернандо Алонсо. Стороны заключили соглашение до 2026 года включительно.

«Очень рад новому контракту Алонсо. Это здорово для Формулы-1. Давайте не будем забывать, что Фернандо подумывал об уходе из команды. Фернандо мог бы поискать другие варианты, но он решил остаться с нами. Это делает честь всему нашему проекту. Фернандо кое-что знает об этом проекте, и он сам это понимает», — приводит слова де ла Росы Marca.

Ранее сообщалось, что Фернандо может покинуть британскую команду. В качестве возможных вариантов по продолжению карьеры назывались, в частности, «Ред Булл» и «Мерседес».

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