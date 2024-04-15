Де ла Роса раскрыл, какую позицию занял «Астон Мартин» насчёт возраста Алонсо

Бывший пилот Формулы-1, а ныне амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса высказался о новом соглашении команды с испанским гонщиком Фернандо Алонсо. Контракт будет действовать до 2026 года включительно.

«Тот факт, что команда и Фернандо хотели сообщить об этом так быстро, объясняется главным образом тем, что у нас на столе интересный проект. Это показывает большую приверженность со стороны «Астон Мартин». Команда доверяет гонщику, которому 43 года. На самом деле им всё равно. Что касается возраста, нас волнует только скорость. Это самый длительный контракт, который он подписал в своей карьере. Мне кажется, он продолжит выступать, когда ему исполнится 45», — приводит слова де ла Росы издание Marca.