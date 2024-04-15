Бруно Фамен рассказал, кто может занять места пилотов в «Альпин» на сезон-2025

Глава «Альпин» Бруно Фамен высказался по поводу пилотов французской команды и рассказал, кто может оказаться в составе пилотов на сезон-2025.

«Мы довольны нашими пилотами, а наши пилоты довольны нами. Мы регулярно разговариваем с ними. Посмотрим, что мы сможем сделать в будущем. Бывают взлёты и падения, у нас сейчас спад, но у нас сильный проект с долгосрочным видением.

У нас есть проект, который не нуждается в том, чтобы убеждать их остаться. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить их. Мы находимся в сложном положении. Это не то начало сезона, которого мы хотели, и я ценю, насколько конструктивно они работают с командой, не только в общении с журналистами, но и внутри команды. Когда мы пытаемся найти решения по машине, они оба очень помогают.

Мы также смотрим на рынок, и у нас также есть наша академия, где мы развиваем таланты на завтра или на будущее. У нас есть Джек Дуэн, который является нашим резервом, Виктор Мартинс в Формуле-2. У нас широкие возможности. Мы довольны Эстебаном, довольны Пьером — но мы готовы отреагировать, если что-то случится. Вот и всё», — приводит слова Фамена пресс-служба Формулы-1.