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Названы два конкурента Сайнса в борьбе за место Хэмилтона в «Мерседесе»

Названы два конкурента Сайнса в борьбе за место Хэмилтона в «Мерседесе»
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Стали известны три главных кандидата на место британского гонщика Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе». Как информирует издание Bild, ими являются испанец Карлос Сайнс, которого Хэмилтон в следующем году заменит в «Феррари», нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а также Андреа Кими Антонелли из Формулы-2 – юниор немецкой команды.

Кто в итоге займёт кокпит Хэмилтона, пока неизвестно. Также, по сведениям источника, сообщается, что преемник не будет назван в ближайшие несколько недель.

Ранее сообщалось, что при переговорах с Льюисом «Феррари» продемонстрировала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул. Кроме того, говорилось, что совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.

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