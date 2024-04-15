As-web: Штайнер нашёл инвесторов и нацелился на покупку одной из команд Формулы-1

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер активно изучает возможность возглавить новый командный проект Формулы-1. Об этом информирует японский портал as-web.jp. Сам Гюнтер ранее выражал желание использовать иной операционный подход по сравнению с тем, что у него был в бытность работы в американской команде. Сообщается, что новым проектом Штайнера может стать «РБ», для которой он уже якобы нашёл инвесторов.

«Источники сообщают, что Штайнер уже нашёл инвестора, который хочет войти в Формулу-1. Некоторые полагают, что «Ред Булл» вкладывает значительные средства в свою вторую команду, чтобы она заняла шестое место в этом году. Таким образом, это повысит её цену, после чего её можно продать», — говорится в сообщении источника.