Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

As-web: Штайнер нашёл инвесторов и нацелился на покупку одной из команд Формулы-1

As-web: Штайнер нашёл инвесторов и нацелился на покупку одной из команд Формулы-1
Комментарии

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер активно изучает возможность возглавить новый командный проект Формулы-1. Об этом информирует японский портал as-web.jp. Сам Гюнтер ранее выражал желание использовать иной операционный подход по сравнению с тем, что у него был в бытность работы в американской команде. Сообщается, что новым проектом Штайнера может стать «РБ», для которой он уже якобы нашёл инвесторов.

«Источники сообщают, что Штайнер уже нашёл инвестора, который хочет войти в Формулу-1. Некоторые полагают, что «Ред Булл» вкладывает значительные средства в свою вторую команду, чтобы она заняла шестое место в этом году. Таким образом, это повысит её цену, после чего её можно продать», — говорится в сообщении источника.

Материалы по теме
В «Хаасе» опровергли заявление Штайнера о том, что они скрывали свою силу
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android