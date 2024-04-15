Названы условия, при которых «Ред Булл» согласится продать вторую команду Формулы-1

Стали известны условия, соблюдение которых может потребовать «Ред Булл» от Гюнтера Штайнера в случае продажи команды «РБ». Ранее сообщалось, что экс-руководитель «Хааса» нацелился на покупку команды Формулы-1 и уже нашёл инвесторов, готовых вложиться в новый проект.

Как информирует японский портал as-web.jp, новому владельцу нужно будет подписать контракт на использование силового агрегата «Ред Булл» в период с 2026 по 2030 год, а также платить за него. Кроме того, команда будет обязана предоставить хотя бы одно место пилоту молодёжной программы «Ред Булл» до конца 2030 года. Наконец, «РБ» будет должна на платной основе использовать аэродинамическую трубу австрийской команды определённое количество времени.