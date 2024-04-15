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Марк Маркес объяснил своё падение во время Гран-при США

Марк Маркес объяснил своё падение во время Гран-при США
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Шестикратный чемпион мира испанец Марк Маркес рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся во время Гран-при США MotoGP.

«Я разочарован, потому что была скорость, но у меня возникли неожиданные проблемы с передним тормозом на протяжении всей гонки, что создало мне много трудностей в управлении.

Даже в таком состоянии я смог оказаться в первой группе, потому что темп был не очень быстрым. Потом я просто старался ехать как можно быстрее, чтобы понять, изменилась ли температура на тормозе или что-то ещё, и ощущения становились лучше, но, к сожалению, когда я подъехал к 11-му повороту, то затормозил, но ничего не произошло.

Ощущения менялись в каждой точке торможения, в каждом повороте, и это было моим главным беспокойством, и в конце концов моё главное беспокойство дало мне то, чего я ожидал. А потом я сорвался.

Вы знаете, что я такой парень, что если я схожу, то говорю «извините, моя ошибка». Но сегодня у нас было много проблем», — приводит слова Маркеса The Race.

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