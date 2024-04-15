«Это не просто гонка». Гуаньюй Чжоу — о предстоящем Гран-при Китая

Пилот «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу поделился мнением о предстоящем участии в Гран-при Китая. Этап в Шанхае состоится с 19 по 21 апреля.

«Я очень рад, что наконец приму участие в гонках на родной земле, в Шанхае. Быть первым китайским пилотом, выступающим в Формуле–1 в Китае, очень много значит для меня. Я невероятно рад, горд и при этом чувствую большую ответственность.

Это не просто гонка: чемпионат возвращается в страну после четырёхлетнего перерыва. С китайским гонщиком на стартовой решётке мы будем писать историю. Это возможность вдохновить будущее поколение, которое интересуется спортом. Мы уже увидели, с каким азартом ждут этого события болельщики – билеты, которые поступили в продажу, были полностью реализованы в течение нескольких часов. Моя страна любит гонки и ждала этого момента годами.

Самое главное для меня – скорость. Я буду усердно работать, чтобы выжать из машины максимум. Не терпится выложиться по полной и разделить страсть со всей нашей командой. Но самое главное, хочется провести хорошую гонку и вернуться к набору очков», — приводит слова Чжоу пресс-служба «Кик-Заубера».