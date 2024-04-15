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Гоночная техничка Стива Маккуина выставлена на аукцион в Индианаполисе

Гоночная техничка Стива Маккуина выставлена на аукцион в Индианаполисе
Chevrolet K5 Blazer Стива Маккуина
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На аукцион Mecum, который пройдёт с 10 по 18 мая, выставлен необычный Chevrolet K5 Blazer 1970 года. Автомобиль примечателен тем, что принадлежал Стиву Маккуину и даже помогал знаменитому актёру в качестве машины технической поддержки, когда тот выступал в гонках.

Chevrolet K5 Blazer Стива Маккуина

Chevrolet K5 Blazer Стива Маккуина

Фото: mecum.com

Стив Маккуин прежде всего известен своими работами в кино — он играл в таких картинах, как «Большой побег», «Буллитт» и «Великолепная семёрка», а также «Ле-Ман», посвящённую легендарному 24-часовому марафону. Маккуин также был большим поклонником автомобилей и даже участвовал в гонках. Так, он выступал в том числе в кузовных гонках и гонках на выносливость.

Chevrolet K5 Blazer Стива Маккуина

Chevrolet K5 Blazer Стива Маккуина

Фото: mecum.com

Крому того, Маккуин время от времени выходил на старт гонок по бездорожью, для чего собрал целую команду, состоящую в том числе из четырёх автомобилей технической поддержки. Двумя из них были Chevrolet K5 Blazer, которые Маккуин готовил к бездорожью лично, и один из них выставлен на торги Mecum.

Chevrolet K5 Blazer Стива Маккуина

Chevrolet K5 Blazer Стива Маккуина

Фото: mecum.com

Интересно, что нынешние владельцы — семья Боба Бьянки — приобрели этот Blazer, откликнувшись на объявление в газете, и лишь затем выяснили историю купленного автомобиля. Отмечается, что в объявлении продавец отдавал Chevrolet за $ 1,5 тыс. первому, кто за ним приедет.

Интерьер Chevrolet K5 Blazer Стива Маккуина

Интерьер Chevrolet K5 Blazer Стива Маккуина

Фото: mecum.com

Торги за автомобиль Стива Маккуина пройдут 17 мая, а 18 мая на этом же аукционе можно будет приобрести Ford Mustang Boss 302, который в начале 1970-х приобрела компания Chrysler, чтобы усовершенствовать собственные машины.

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