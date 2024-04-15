«Астон Мартин» продолжит выступать в Формуле-1 как минимум до 2030 года

Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» подтвердила, что останется в Формуле-1 до 2030 года. Об этом информирует Racingnews365 со ссылкой на The Times. Кроме того, сообщается, что материнская компания Aston Martin Lagonda воспользовалось опционом и приобрела дополнительные акции команды на £ 20 миллионов.

«Формула-1 помогла изменить характер бизнеса и повысила нашу эффективность и авторитет благодаря внедрению опыта в наши дорожные автомобили. За счёт Формулы-1 у нас появилось 2,3 миллиарда зрителей, которые видят наши красивые болиды в зелёном цвете в течение 24 уикендов. Это также привело к тому, что клиенты «Астон Мартин» стали гораздо моложе», — сказал владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл.

В четверг, 11 апреля, вечером стало известно, что Алонсо подписал двухлетний контракт с «Астон Мартин», который позволит ему выступать в Формуле-1 до конца 2026 года.

Это означает, что двукратный чемпион мира останется с командой на первый сезон нового регламента, когда за силовую установку команды будет отвечать «Хонда».