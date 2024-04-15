Аяо Комацу оценил, насколько трасса Гран-при Китая подходит болиду «Хааса»

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу дал комментарий о предстоящем выступлении команды на Гран-при Китая. Этап в Шанхае состоится с 19 по 21 апреля.

«В последний раз мы выступали в Китае в 2019 году, так что теперь у нас совсем другая машина. Кроме того, это спринтерский уикенд. Наша самая большая задача заключается в том, чтобы подобрать оптимальные настройки. Для этого у нас будет единственная тренировка, а в нашем распоряжении будет три комплекта шин. Вероятно, мы проведём три заезда. За это время нужно подготовить машину к спринт-квалификации. Это самая сложная задача.

Благодаря «Сузуке» мы можем позаимствовать много положительных моментов. Как я неоднократно говорил, там проявились слабые стороны нашей машины. В Шанхае прохождение поворотов на более низкой скорости. Кроме того, там очень длинная обратная прямая, что больше подходит нашей машине. Погода в пятницу обещает быть немного дождливой, так что в первой тренировке может быть непросто. Важно будет так разработать программу, чтобы машина была готова к воскресной гонке.

В Шанхае мы представим самую первую часть нашего пакета обновлений, чего мы с нетерпением ждём. Однако, если трасса будет влажная, узнать мы сможем не так много. Впрочем, если нам удастся повысить уровень прижимной силы, это уже будет позитивным моментом. В случае если будет сухо, то на тренировке мы попытаемся поработать над аэродинамическими настройками. В общем, впереди ещё много работы», — приводит слова Комацу пресс-служба «Хааса».