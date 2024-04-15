Эдриан Ньюи высказался об изменении технического регламента в 2026 году

Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи высказался о предстоящем изменении технического регламента в 2026 году.

«Мне нравятся изменения в правилах, если говорить о дизайне. Но при условии, что эти изменения дают разумную степень свободы. Должен признаться, когда я впервые увидел нынешние правила, они меня очень расстроили, поскольку казались слишком нормативными.

К счастью, ближе к концу всё стало более расслабленным. Как только мы углубились в детали и на это легли послабления, появилось достаточное количество свободы. Особенно это стало заметно в начале 2022 года, было много различных решений», — приводит слова Ньюи издание Racingnews365.

Ранее Ньюи назвал проблему Формулы-1, возникшую из-за ограничения бюджета.