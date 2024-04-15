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Глава «Макларена»: Гран-при Китая беспокоит меня больше всего

Глава «Макларена»: Гран-при Китая беспокоит меня больше всего
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Глава «Макларена» Андреа Стелла объяснил, почему Гран-при Китая станет самым сложным этапом для команды в первой половине сезона.

«Должен сказать, что в первой части сезона Шанхай — это трасса, которая беспокоит меня больше всего с точки зрения нашей конкурентоспособности. Там очень много медленных поворотов и шпилек. До сих пор мы не смогли достаточно улучшить нашу машину на медленных и среднескоростных поворотах. Я ожидаю, что в Китае нам будет сложнее, чем на «Сузуке» и в Австралии. Затем, начиная с Майами, для нас, надеюсь, начнётся более успешный отрезок сезона», — приводит слова Стеллы Motorsport.

По итогам четырёх Гран-при на старте сезона «Макларен» занимает третье место в Кубке конструкторов.

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