Экс-пилот Ф-1 Дорнбос сказал, почему Ферстаппен может перейти в «Мерседес»

Бывший пилот Формулы-1 и «Ред Булл» Роберт Дорнбос назвал причину, по которой трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен может перейти из «Ред Булл» в «Мерседес».

«Форд» не справится. Сейчас кажется, что ему не хватает мощностей. «Мерседес» как заводская команда имеет преимущество над командой, вынужденной сотрудничать. Да, у «Мерседеса» ограниченный бюджет, но «Даймлер» способен вложить в двигатели столько, сколько захочет. И при таком раскладе вы захотите оказаться в заводской команде», — приводит слова Дорнбоса издание Ziggo Sport Totaal.

Напомним, по окончании сезона-2024 «Мерседес» покинет семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. В качестве его преемников упоминаются Карлос Сайнс, Макс Ферстаппен и резервист Андреа Кими Антонелли.