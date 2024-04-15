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Масса: борьба между Хэмилтоном и Леклером будет интересной

Масса: борьба между Хэмилтоном и Леклером будет интересной
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Вице-чемпион мира 2008 года, бразилец Филипе Масса прокомментировал новость о переходе семикратного чемпиона мира, британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари».

«Это и вправду хорошо и интересно для спорта, для медийной составляющей. Об этом говорят все. Было бы здорово увидеть Льюиса в красном. Интересно посмотреть на него с Шарлем. Борьба между ними получится интересной», — приводит слова Массы издание talkSPORT.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», а в качестве его напарника выступит монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы британца в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.

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