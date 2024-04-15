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«Нужны перемены». Жак Вильнёв заявил, что недоволен календарём Ф-1

«Нужны перемены». Жак Вильнёв заявил, что недоволен календарём Ф-1
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Чемпион мира 1997 года канадец Жак Вильнёв заявил, что считает нынешний календарь Формулы-1 слишком растянутым.

«Я не знаю, кажется ли сезон длинным из-за числа гонок или из-за того, что он начинается слишком рано и заканчивается под Рождество. На Рождество хочется посмотреть лыжи. Нужны перемены.

Хотя люди смотрят NASCAR, а там 36 уикендов, и все довольны. Возможно, дело в привычках. Хотя сезон NASCAR начинается раньше. Гонки стоят ближе друг к другу, возможно, в этом и заключается проблема. Начинать сезон в конце февраля и заканчивать в декабре…Это слишком.

Раньше пилоты проводили уикенды, и тесты шли три дня. Не было летнего и зимнего перерывов, чемпионат не останавливался. Не думаю, что сейчас они могут жаловаться», — приводит слова Вильнёва издание GPFans.

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