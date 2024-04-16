Ньюи на примере IndyCar объяснил, почему Ф-1 может стать менее популярной

Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи считает, что чрезмерная жёсткость технического регламента может привести к потере зрительского интереса к серии.

«Опасность чрезмерного регулирования заключается в следующем: если машины становятся излишне стандартизированными, всё фактически превращается в соревнования одного варианта, а история подсказывает, что всякий раз, когда гоночная серия становилась однородной, она неизменно теряла в популярности.

В 90-е годы популярность IndyCar начала соперничать с Формулой-1. Вскоре после этого серия осталась с одним вариантом шасси и двумя вариантами двигателя. И её популярность упала», — приводит слова Ньюи издание Motorsport.

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