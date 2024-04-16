Alfa Romeo заставили переименовать машину через пять дней после премьеры

Компания Alfa Romeo вынуждена сменить название кроссовера, который был представлен всего пятью днями ранее. Автомобиль, дебютировавший как Alfa Romeo Milano, теперь будет называться Alfa Romeo Junior.

Alfa Romeo Junior (Milano) Фото: Stellantis

Такое решение в Alfa Romeo приняли под давлением итальянских властей. Дело в том, что в Италии есть законы, запрещающие продажу продуктов, которые производятся за пределами страны, но связаны с ней названием. В Alfa Romeo планируют производить новый автомобиль в Польше, а потому компании пришлось выбрать новое наименование.

Alfa Romeo Junior (Milano) Фото: Stellantis

Это уже второй случай, когда Alfa Romeo приходится отказаться от названия Milano. Такое имя должна была носить Alfa Romeo Giulietta, однако в последний момент в компании отказались, поскольку в тот период закрывался завод в Милане и нейминг был признан неудачным.

Интерьер Alfa Romeo Junior (Milano) Фото: Stellantis

Отметим, что Alfa Romeo Junior — первый электромобиль марки. Машина построена на платформе STLA Small, на которой также базируется Jeep Avenger. Запас хода Alfa Romeo Junior оценивается в 410 километров, а разгон до 100 км/ч занимает не менее семи секунд. В будущем ожидается появление гибридной версии Junior.