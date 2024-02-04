Tesla отзовёт более 2 млн автомобилей из-за маленького шрифта

Компания Tesla отзовёт 2,19 миллиона автомобилей, проданных на территории США. Такое решение принято под давление Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), поскольку размер шрифта предупреждения тормозной системы на дисплее оказался меньше положенного.

Так, согласно требованию Федеральной службы стандартов безопасности транспортных средств (FMVSS), размер шрифта должен быть не менее 3,2 мм. В интерфейсе Tesla используются буквы меньшего размера, что, по мнению службы, «может затруднить обнаружение сигнала водителем и увеличить риск столкновения». Будут отозваны модели Tesla Model 3, Model S, Model X и Model Y, а также новейший электропикап марки Cybertruck.

Отметим, что в декабре прошлого года Tesla уже отзывала в США два миллиона своих машин. Тогда компании также было предписано обновить интерфейс, поскольку, по мнению властей США, системы помощи водителю в машинах Tesla могут спровоцировать «предвидимое неверное использование».