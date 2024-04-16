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Фернандо Алонсо раскрыл, почему принял решение не завершать карьеру в Формуле-1

Фернандо Алонсо раскрыл, почему принял решение не завершать карьеру в Формуле-1
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, как принимал решение относительно дальнейшего участия в Формуле-1.

«Дело было не в гонках. Я смотрел на календарь и немного опасался, что для меня будет тяжело. Ведь существуют все эти обязательства перед началом сезона — фотосессии, презентация автомобиля. Эти вещи довольно требовательны к гонщикам в целом и для меня в частности, особенно на данном этапе карьеры. Так что я просто сказал: «Позвольте мне пережить этот трудный период: маркетинг, СМИ и тому подобное, время путешествий, смены часовых поясов и дальних перелётов на самолёте. Если я почувствую, что мне не нравится то, что я делаю, то лучше не продолжать участвовать в гонках. Если же я пройду через это и участвовать в гонках мне будет нравиться, потому что всё остальное меня не тяготит, я продолжу. Почему бы и нет? Это было первое, что я хотел прояснить для себя», — приводит слова Алонсо BBC.

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