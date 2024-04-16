Даниэль Риккардо: я смогу снова выигрывать гонки

Австралийский гонщик «РБ» Даниэль Риккардо выразил уверенность, что его результаты станут лучше. В настоящий момент Даниэль занимает 17-е место в общем зачёте пилотов, не набрав ни одного очка.

«Сейчас я получаю удовольствие от пилотирования, и это не так сильно ориентировано на результат. Очевидно, я не хочу быть здесь просто так. Я хочу заслужить это место. Надеюсь, что команда будет выше. Разве бороться за подиумы и победы не веселее? Абсолютно. Если я подведу черту и скажу о себе в третьем лице: почему Даниэль Риккардо вернулся после нескольких месяцев перерыва в прошлом году? Вот какой будет мой ответ – потому что я верю, что снова смогу быть на подиуме. Я снова могу выигрывать гонки. У меня есть эта вера, и, пока она всё ещё существует, я буду счастлив находиться здесь», — приводит слова Риккардо Speedcafe.