Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Даниэль Риккардо: я смогу снова выигрывать гонки

Даниэль Риккардо: я смогу снова выигрывать гонки
Аудио-версия:
Комментарии

Австралийский гонщик «РБ» Даниэль Риккардо выразил уверенность, что его результаты станут лучше. В настоящий момент Даниэль занимает 17-е место в общем зачёте пилотов, не набрав ни одного очка.

«Сейчас я получаю удовольствие от пилотирования, и это не так сильно ориентировано на результат. Очевидно, я не хочу быть здесь просто так. Я хочу заслужить это место. Надеюсь, что команда будет выше. Разве бороться за подиумы и победы не веселее? Абсолютно. Если я подведу черту и скажу о себе в третьем лице: почему Даниэль Риккардо вернулся после нескольких месяцев перерыва в прошлом году? Вот какой будет мой ответ – потому что я верю, что снова смогу быть на подиуме. Я снова могу выигрывать гонки. У меня есть эта вера, и, пока она всё ещё существует, я буду счастлив находиться здесь», — приводит слова Риккардо Speedcafe.

Материалы по теме
Руководитель «РБ» Мекис считает, что Риккардо уже приходит в норму
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android