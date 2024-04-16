Хорнер рассказал, что нужно сделать Риккардо, чтобы вернуться в хорошую форму

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий по поводу плохой формы австралийского гонщика «РБ» Даниэля Риккардо.

«Его партнёр по команде добивается результатов, и это, естественно, оказывает давление. Но он уже проходил через это. Я уверен, что он вернётся.

Даниэль — большой мальчик, он знает, как всё устроено. И я думаю, что ему просто нужно добиться хорошего результата, и тогда он вернётся», — приводит слова Хорнера Speedcafe.

Ранее известный автоспортивный журналист Уилл Бакстон высказал мнение, что 22-летний новозеландский гонщик Лиам Лоусон почти наверняка будет в числе участников чемпионата Формулы-1 следующего сезона. Наиболее вероятно, что он заменит Даниэля Риккардо в составе команды «РБ».