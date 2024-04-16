Стало известно, по какой схеме Сайнс может заключить контракт с «Мерседесом»

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс в настоящий момент ведёт переговоры с «Мерседесом». Как информирует Racingnews365, одним из наиболее вероятных вариантов является контракт по схеме «1+1». Напомним, Карлос будет выступать за «Скудерию» до окончания нынешнего сезона Формулы-1.

Отмечается, что пока соглашение между сторонами не подписано и этого события не стоит ожидать ни до, ни во время Гран-при Китая.

Соглашение по схеме «1+1» позволит «Мерседесу» оценить перспективы своего юниора Андреа Кими Антонелли в 2025 году, после чего принять решение, кому из двух пилотов предоставить место на сезон 2026 года.

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Ранее назывались два конкурента Сайнса в борьбе за место Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».