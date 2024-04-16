Названа команда, чей оборот впервые в истории Формулы-1 превысил £ 500 млн

«Мерседес» стал первой гоночной командой Формулы-1, оборот которой превысил £ 500 млн. Об этом информирует Motorsport, ссылаясь на данные отчёта компании Mercedes-Benz Grand Prix Ltd, управляющей командой.

Примечательно, что эта сумма на £ 71,9 млн больше, чем в 2022 году (£ 474,6 млн). Оборот Red Bull Technology, управляющей командой «Ред Булл», в 2022 году составил £ 385,6 млн.

При этом, несмотря на рост оборота, компания сообщила о небольшом падении прибыли – с £ 89,7 млн до £ 83,8 млн, заявленных в 2022 году. Эта стало следствием сочетания факторов, включающих как увеличение затрат, так и увеличение налоговых выплат в 2023 финансовом году.

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