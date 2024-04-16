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«Альпин» приготовила новое днище к Гран-при Китая. Его получит только Окон

«Альпин» приготовила новое днище к Гран-при Китая. Его получит только Окон
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Французская команда Формулы-1 «Альпин» представит новое днище к Гран-при Китая.

Команда решила отдать единственную обновлённую деталь Эстебану Окону. Пьер Гасли продолжит использовать прежний дизайн днища.

«Последняя гонка в Японии показала, насколько сложная задача стоит перед нами, чтобы повысить уровень производительности. Мы должны развивать характеристики болида, чтобы бороться за более высокие позиции. Уровень должен быть повышен во всех областях, чтобы мы могли выбраться из этого сложного положения.

Хорошо, что в Сузуке мы получили первые обновления для машины, но мы должны сделать больше. Команда работает очень усердно, и мы смогли принести обновления на одну машину в этот уикенд, на одну гонку раньше, чем планировалось», — приводит слова руководителя команды Бруно Фамена RaceFans.

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