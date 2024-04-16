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Барретто рассказал об отношении «Ред Булл» к кандидатуре Сайнса

Барретто рассказал об отношении «Ред Булл» к кандидатуре Сайнса
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Журналист Формулы-1 Лоуренс Барретто рассказал о шансах испанского пилота Карлоса Сайнса оказаться в «Ред Булл».

«Источники говорят о том, что «Ред Булл» разговаривает с командой Сайнса о возвращении в команду, из которой он ушёл в 2017-м. Он находится в своей лучшей форме за всю карьеру: финишировал в тройке во всех гонках и одержал блестящую победу в Австралии. Он единственный, кто смог одолеть «Ред Булл с тех пор, как Джордж Расселл выиграл Гран-при Бразилии в 2022-м. Сайнс является опцией для «Ред Булл», но они сами ещё не решили, насколько хороша идея его объединения с Ферстаппеном после дебютного сезона в 2015-м.

Хорнер говорит, что Перес имеет приоритет, и некоторые источники утверждают, что он имеет хорошие позиции в команде после хорошего старта в этом сезоне. Что касается Риккардо, то его кандидатуру тоже рассматривает, хотя этот вариант уже не так привлекателен. Сайнс остаётся в списке, в то время как Алонсо больше не претендент, так как подписал контракт с «Астон Мартин», — написал Барретто в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.

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