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Хорнер представил свежую информацию о создании «Ред Булл» своих моторов к 2026 году

Хорнер представил свежую информацию о создании «Ред Булл» своих моторов к 2026 году
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил уверенность, что команда достигнет поставленных целей в плане разработки собственных силовых установок в 2026 году. Над моторами австрийская команда работает вместе с «Фордом».

«Команда действительно справляется с этой задачей. Мы находимся на агрессивной кривой развития. При этом в данный момент мы на том месте, где и ожидали находиться. Команда достигает целей, которые сама поставила перед собой. В настоящий момент непросто судить, как эти цели соотносятся с показателями соперников. Это буквально гонка перед сезоном 2026 года», — приводит слова Хорнера Motorsport.

Ранее Хорнер рассказал, что нужно сделать Даниэлю Риккардо, чтобы вернуться в хорошую форму.

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