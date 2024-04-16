Хорнер представил свежую информацию о создании «Ред Булл» своих моторов к 2026 году

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил уверенность, что команда достигнет поставленных целей в плане разработки собственных силовых установок в 2026 году. Над моторами австрийская команда работает вместе с «Фордом».

«Команда действительно справляется с этой задачей. Мы находимся на агрессивной кривой развития. При этом в данный момент мы на том месте, где и ожидали находиться. Команда достигает целей, которые сама поставила перед собой. В настоящий момент непросто судить, как эти цели соотносятся с показателями соперников. Это буквально гонка перед сезоном 2026 года», — приводит слова Хорнера Motorsport.

Ранее Хорнер рассказал, что нужно сделать Даниэлю Риккардо, чтобы вернуться в хорошую форму.