Вильнёв: «Ауди» присоединяется к команде, которая много лет не показывает ничего хорошего

Чемпион мира 1997 года канадец Жак Вильнёв поделился мнением о сотрудничестве «Ауди» со швейцарской компанией «Заубер», чья команда выступает в Формуле-1 под названием «Кик-Заубер».

«Они присоединяются к команде, которая уже много лет не показывает ничего хорошего. Каким образом «Ауди» планирует присоединиться к Формуле-1? Так же, как в случае с «Рено»/Альпин» – ради имиджа? Или для того, чтобы побеждать. Этого мы не знаем», — приводит слова Вильнёва издание Sports Illustrated.

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