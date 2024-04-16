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Аяо Комацу рассказал о новом вложении Джина Хааса в команду Формулы-1

Аяо Комацу рассказал о новом вложении Джина Хааса в команду Формулы-1
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Руководитель «Хааса» Аяо Комацу рассказал о подходе владельца американской команды Джина Хааса к инвестициям в свой проект в Формуле-1.

«В следующем году у нас будет новый моторхоум, а это немаленькая инвестиция. Ещё мы сейчас набираем новых сотрудников, учитывая наш нынешний штат, это будет приличное расширение.

Когда я занял место руководителя команды, то увидел много моментов, которые можно улучшить. Сейчас я просто пытаюсь вернуть доверие Джина Хааса к команде. Мы, команда, должны внести свой вклад, а именно — ответственно использовать его деньги.

У команды есть желание внедрить обновления как можно скорее, но максимально эффективным способом. Команда сосредоточится на качестве и эффективности своих обновлений, а не на количестве», — приводит слова Комацу издание Formula Nerds.

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