Алекс Албон выступит в Шанхае в стилизованном под панду шлеме

Пилот «Уильямса» Алекс Албон выступит на Гран-при Китая в специальном шлеме, который стилизован под панду – один из символов Китая.

ШЛЕМ АЛЕКСА АЛБОНА Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСА АЛБОНА

ШЛЕМ АЛЕКСА АЛБОНА Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСА АЛБОНА

«Мимикрируем под предстоящий уикенд», — написал Албон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

С 19 по 21 апреля в Китае на Международном автодроме Шанхая пройдёт пятый Гран-при Формулы-1 в сезоне-2024. Гран-при Формулы-1 возвращается в Китай после пятилетнего перерыва.

На данный момент после четырёх этапов сезона-2024 Александер Албон занимает 15-е место в личном зачёте чемпионата, на его счету 0 очков, но дважды он финишировал 11-м (в Саудовской Аравии и Австралии). Команда Албона «Уильямс» тоже не имеет ни одного очка в зачёте Кубка конструкторов, занимая в нём восьмое мёсто.