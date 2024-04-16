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Перес останется на год в «Ред Булл», который ждёт Албона — Motorsport Italia

Перес останется на год в «Ред Булл», который ждёт Албона — Motorsport Italia
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Серхио Перес продлит контракт с «Ред Булл», но только на один год, так как австрийская команда ждёт Алекса Албона. Об этом сообщает итальянская редакция Motorsport.

Сообщается, что контракт Албона с его нынешней командой «Уильямс» истекает по окончании следующего года. В соглашении предусмотрена большая сумма за досрочный разрыв контракта, и хоть в «Ред Булл» всерьёз намерены дать Албону второй шанс, но выкупать его контракт у британской команды не хотят.

Англо-тайский гонщик является одним из девяти пилотов в пелотоне, у кого есть контракт на 2025 год, он сейчас в похожей ситуации, которая была у Джорджа Расселла в 2020-м, когда ему из-за контракта с «Уильямсом» пришлось отложить свой переход в «Мерседес» на один год.

Одним из сторонников перехода Албона в «Ред Булл» является тайский совладелец материнской компании Чалео Ювидья.

Алекс дебютировал в Формуле-1 в 2019 году в составе «Торо Россо», но уже после 12 Гран-при был переведён в «Ред Булл», заменив Пьера Гасли. Спустя год, за семь этапов до конца сезона, он был высажен из машины за плохие, по мнению руководства «Ред Булл», результаты.

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