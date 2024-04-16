Жак Вильнёв: в 2025-м будет момент истины для Шарля, а не для Льюиса

Бывший пилот Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв считает, что Шарля Леклера ждёт переломный год, когда Льюис Хэмилтон присоединится к нему в составе «Феррари».

«Ему ещё предстоит доказать свою состоятельность. Он продемонстрировал, что он супербыстр, но не он выигрывал за «Феррари» в прошлом и этом году. Так что будет интересно посмотреть, каков будет баланс сил внутри «Феррари».

Это будет момент истины для Шарля, а не для Льюиса», — приводит слова Вильнёва издание GP Fans.

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон станет третьим напарником Леклера по «Феррари». Ранее монегаск превзошёл Себастьяна Феттеля и примерно на одном уровне выступает с Карлосом Сайнсом, опережая испанца по очкам, но уступая в этом сезоне в очных противостояниях. Сайнс опередил Леклера во всех трёх гонках этого сезона, где он принимал участие.