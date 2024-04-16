«Ауди» хочет заполучить Нико Хюлькенберга – Blick

Немецкая компания «Ауди» хочет получить в состав перешедшей под ее контроль швейцарской команды «Кик-Заубер» Нико Хюлькенберга. Об этом сообщают издания Blick и Last Word on Sports.

Сообщается, что хорошее выступление 36-летнего немецкого гонщика, набравшего девять из двенадцати очков команды «Хаас» в прошлом сезоне и три из четырёх в нынешнем, повысили внимание «Ауди» к нему.

Нико Хюлькенберг еще в прошлом году вёл переговоры со швейцарской командой, но в «Хаасе» воспользовались пунктом в контракте и продлили Нико на 2024 год.

Победитель «Ле-Мана» уже давно является желанной целью для «Ауди» и они по-прежнему хотят заполучить его.

Ранее «Ауди» попросила других пилотов, в первую очередь Карлоса Сайнса, побыстрее определиться со своим будущим. Если испанец все же перейдёт в «Кик-Заубер», то состав этой команды полностью обновится и Валттери Боттасу и Гуаньюю Чжоу придётся искать новую команду.