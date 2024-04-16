Оливер Берман всё ближе к «Хаасу» — LWOS

Растёт вероятность того, что в следующем сезоне Оливер Берман будет выступать в Формуле-1 в составе команды «Хаас». Об этом сообщает издание Last Word on Sports.

Есть несколько факторов, почему это должно произойти. Во-первых, нынешний пилот американской команды Нико Хюлькенберг вполне вероятно уйдёт в «Кик-Заубер», который с 2026 года будет заводской командой «Ауди». Во-вторых, «Хаас» тесно сотрудничает с «Феррари», а Оливер Берман является протеже итальянской команды. Таким образом, уход Хюлькенберга освобождает место для Бермана.

Напомним, на Гран-при Саудовской Аравии в Джидде Оливер Берман экстренно заменил прооперированного Карлоса Сайнса и затем был признан гонщиком дня.

Отметим, что в «Хаасе» запланировали обширную тестовую программу для 18-летнего британца. В этом сезоне он проедет шесть практик в рамках гоночных уикендов Формулы-1.