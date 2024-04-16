Тото Вольф рассматривает бывшего юниора «Мерседеса» на замену Хэмилтону

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф по-прежнему хочет подписать в немецкую команду Макса Ферстаппена, но если вариант с нидерландским гонщиком не пройдёт, то он готов взять в команду бывшего участника молодёжной программы «Мерседеса» Эстебана Окона. Об этом сообщает немецкое издание Express.

Вольф ищет замену семикратному чемпиону Формулы-1 Льюису Хэмилтону, который со следующего года будет выступать за «Феррари». Лучшим кандидатом на замену 39-летнего британца Вольф считает трёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена, но у того контракт с «Ред Булл» до 2028 года и лучшая машина в пелотоне на данный момент.

Резервным вариантом может стать приглашение Эстебана Окона. Вольф по-прежнему является менеджером 27-летнего пилота ещё с тех пор, когда тот участвовал в молодёжной программе «Мерседеса» с 2015 по 2020 год.

«Мерседес» помог Окону пробиться в Формулу-1, под его протекцией француз выступал за «Форс Индию» с 2017 по 2019 год. Затем Окон год был резервным пилотом «Мерседеса», после чего ушёл в «Рено»/«Альпин».

Контракт Окона с «Альпин» истекает в конце 2024 года.