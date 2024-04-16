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Чемпион Формулы-1 — Сардженту: ты не станешь в одночасье Ферстаппеном

Чемпион Формулы-1 — Сардженту: ты не станешь в одночасье Ферстаппеном
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Чемпион Формулы-1 1996 года а посоветовал пилоту «Уильямса» Логану Сардженту не суетиться, потому что он не сможет в одночасье стать гонщиком уровня Макса Ферстаппена.

«Есть вещи, на которые вы можете повлиять, и на которые вы не можете повлиять. И очевидно, что вам нужно сосредоточить все свое внимание на том, что зависит от вас. Конкретно – на пилотировании машины.

Его авария на «Сузуке» обусловлена тем, что он считал, что должен как можно скорее сделать что-то особенное. Я считаю, что в такой ситуации нельзя паниковать и суетиться, нужно сохранять хладнокровие и подумать: «Послушай, ты способен на многое».

Вы не можете внезапно стать Максом Ферстаппеном, одним огромным прыжком. Ему нужно просто хорошо справляться с гонкой, выкинув всё лишнее из головы», — сказал Хилл в подкасте F1 Nation.

На Гран-при Японии Сарджент попал в аварию, врезавшись в отбойник после ошибки на первом секторе.

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