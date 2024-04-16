Тото Вольф: можно взять молодого гонщика, дать ему возможность бороться за победы

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о том, какого гонщика им следует взять на место уходящего в «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

«Я думаю, на это можно посмотреть с разных точек зрения. Мы могли бы взять молодого гонщика, дать ему возможность без большого давления сразу же бороться за победы. Или посадить в машину опытного гонщика, который может помочь нам выбраться из текущей ситуации», — приводит слова Вольфа издание Formula Nerds.

17-летний итальянец на данный момент занимает девятое место в чемпионате Формулы-2 сезона-2024.

Во вторник и среду Антонелли примет участие в тестах за рулём «Мерседеса» W12 2021 года. Его первые заезды на машине Формулы-1 состоятся на трассе «Ред Булл Ринг».