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Деймон Хилл дал совет пилотам «Уильямса» на спринт: проедьте пару кругов и припаркуйтесь

Деймон Хилл дал совет пилотам «Уильямса» на спринт: проедьте пару кругов и припаркуйтесь
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Бывший пилот Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл признал, что не хотел бы оказаться сейчас на месте руководителя «Уильямса» Джеймса Ваулза. Разговаривая в подкасте F1 Nation с Педро де ла Росой о предстоящем гоночном уикенде Гран-при Китая Хилл рассказал, какое бы указание он дал пилотам на месте Ваулза.

«Учитывая, что это спринтерский уикенд, есть двойной риск что-то повредить! И, боже мой, я бы не хотел быть на месте Джеймса Ваулза. Я не знаю, что бы я им сейчас сказал.

Наверное, я бы сказал: «Значит так: стартуй, пройди пару кругов, припаркуйся, главное держись подальше от неприятностей. Давайте перейдем к квалификации, забудьте об этом спринте!» — сказал Хилл.

Отметим, у команды «Уильямс» есть дефицит запчастей, и до сих пор нет запасного шасси.

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