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«Многие пытались и сломали себе зубы». Жак Вильнёв — об амбициях GM и Андретти в Ф-1

«Многие пытались и сломали себе зубы». Жак Вильнёв — об амбициях GM и Андретти в Ф-1
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал попытку команды «Андретти» и поддерживающего её концерна «Дженерал Моторс» стать участником чемпионата Формулы-1.

«Права ли ФОМ, отказав «Андретти». Зависит от ситуации. Болельщики хотели бы, чтобы они присоединились к Формуле-1. Но всё, что мы можем сказать, это то, что ФОМ располагала информацией, которой у нас не было, о том, в каком состоянии команда, как она будет развиваться. Мы этого не знаем, у нас нет всей информации.

Очевидно, что это большая гоночная компания и за ними стоят большие деньги. Делает ли это их потенциальной командой-победительницей в Формуле-1? Нет. Потенциал, да, есть. Многие люди пытались и сломали себе зубы. Вместе с Крейгом Поллоком я создал команду «БАР», которая превратилась в «Мерседес». Это нелегко, даже имея нужных людей в команде», — приводит слова Вильнёва издание Sports Illustrated.

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