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«Нужно быть более снисходительными». Педро де ла Роса — о Сардженте

«Нужно быть более снисходительными». Педро де ла Роса — о Сардженте
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Бывший гонщик Формулы-1 (104 Гран-при) Педро де ла Роса считает, что на пилота «Уильямса» Логана Сарджента оказывается чрезмерное давление.

«Мы видим много аварий с участием пилотов «Уильямса», но слишком зациклены на Логане Сардженте. Думаю, нам нужно быть к нему более снисходительными. Были ошибки, некоторые неудачные гоночные инциденты, такие как в Японии, но такое бывает. Давайте не забывать, что не все ошибки были совершены им. В аварии в Австралии виноват Алекс Албон.

Мой главный совет Логану — усердно работать, проводить много времени на симуляторе. Просто усердно работать, даже если в какой-то момент почувствовал себя подавленным. Очень трудно каждое утро заставлять себя продолжать работать, если что-то идёт не так, но нужно не сворачивать с пути», — сказал де ла Роса в подкасте F1 Nation.

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