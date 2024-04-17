Глава «Хонды» назвал цель на сезон-2026, когда команда вернётся в Формулу-1

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ назвал цель на сезон-2026, который станет для компании первым с 2021 года.

Ранее команда Формулы-1 «Астон Мартин» и японский автопроизводитель «Хонда» официально объявили о партнёрстве, которое начнётся с 2026 года. «Хонда» будет поставлять «Астон Мартин» силовые установки, построенные в соответствии с новым моторным регламентом чемпионата мира.

«Цели на 2026-й год? Стать чемпионом мира. Мы знаем, что это будет очень сложно и не так просто, но нам нужны хорошие цели, чтобы приложить максимум усилий вместе с «Астон Мартин». Поэтому вместе со Строллом и Тошихиро Мибе мы поставили цель — просто нацелиться на чемпионат мира в 2026-м. В действительности это не так просто», — приводит слова Ватанабэ Racingnews365.