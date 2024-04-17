Хорнер назвал главного конкурента «Ред Булл» на предстоящем Гран-при Китая

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о предстоящем участии команды в Гран-при Китая. Этап в Шанхае пройдёт с 19 по 21 апреля.

«Гоночный темп «Феррари» ранее был конкурентоспособным, и мы ожидаем, что они, вероятно, будут нашими ближайшими конкурентами в Китае. Нас ждёт спринтерская гонка, первая спринтерская гонка в году, так что это ещё одно испытание. На кону много очков, и будет интересно посмотреть, как всё сложится», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов, имея в активе 141 очко. «Феррари» занимает вторую позицию со 120 баллами. Топ-3 замыкает «Макларен», на счету которого 69 очков.

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