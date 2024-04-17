Президент «Феррари» подвёл итоги минувшего сезона Формулы-1 для команды

Президент «Феррари» Джон Элканн во время собрания акционеров компании подвёл итоги выступления команды в прошлом сезоне Формулы-1.

«Сезон 2023 года был трудным и часто не приносил удовлетворения для «Феррари». Хотя победа в Сингапуре, как и два завоёванных подиума, послужили обнадёживающим сигналом. Мы знаем, что должны продолжать неустанно работать. Страсть миллионов фанатов по всему миру — это то, что заставляет нас постоянно совершенствоваться», — приводит слова президента «Феррари» издание ANSA.

Автоспорт: главные события 2024 года:

Ранее сообщалось, что руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи был замечен в аэропорту Болоньи (Италия) на фоне интереса к нему со стороны «Феррари».