Стало известно, насколько серьёзны проблемы с разработкой правил Формулы-1 на 2026 год

Формула-1 добилась прогресса в разработке пакета правил на 2026 год, касающихся активной аэродинамики.

Напомним, ранее испытания показали, что машины нового образца становились практически неуправляемыми на прямых: их разворачивало из-за чрезмерного изменения аэродинамического баланса.

В ходе недавней работы по моделированию потребовалось ответить на два ключевых вопроса.

Первый заключался в том, каков минимальный уровень прижимной силы, с которым может справиться болид Формулы-1, если активная аэродинамика находится в самом нижнем положении.

А второй — ответ на вопрос, заданный одной неизвестной командой. Эта команда считала, что активная аэродинамика может работать только при движении заднего антикрыла, в чём Формула-1 и ФИА никогда не были уверены.

Чтобы получить ответы, был разработан план работы с участием трёх команд. В последние недели они провели в общей сложности 1000 заездов, а также поработали на симуляторе, чтобы точно настроить элементы и получить два необходимых ответа.

По первому вопросу был достигнут значительный прогресс в области аэродинамического картирования и разработки, что дало ФИА направление, необходимое для окончательного определения специфики активной аэродинамики.

А вот по второму вопросу, касающемуся отсутствия подвижного переднего антикрыла, заезды на симуляторе дали однозначный ответ: активное аэро никак не может быть связано только с задним антикрылом.

Развороты болидов на прямых были как раз при попытке испытать предложение одной из команд, чтобы подвижным было только заднее антикрыло.

Проведённые симуляции подтвердили, что аэродинамические планы Формулы-1 на 2026 год должны включать в себя перемещение как переднего, так и заднего антикрыла, а также определили направление работы над аэродинамическим балансом между ними.

Учитывая полученные в ходе симуляции данные о минимальном угле наклона заднего антикрыла, а также о диапазоне регулировок, необходимых для переднего, ФИА намерена проработать оставшиеся детали в течение следующего месяца или около того.